Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение своей команды от «Металлурга» (2:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Евгений Корешков globallookpress.com

«Наша команда очень хорошо провела матч.  Мы хорошо играли, но для победы не хватило одной заброшенной шайбы.  При счете 2:2 игра шла до гола.  К сожалению, забил соперник, а мы не смогли.

Чем вызвана плохая игра во втором периоде?  Я бы не сказал, что мы совсем отдали инициативу.  Счет оставался за нами.  Возможно, мы где‑то потеряли момент контроля шайбы.  А так хорошо играли.

Когда дебютирует Николаев?  Он только вчера прилетел.  Пройдет время, он восстановится, и примем решение по дальнейшим матчам.

Если цель обязательно попасть в топ-4 Востока?  Наша задача — побеждать в каждом матче и наладить нашу игру, сделать ее лучше, чтобы подойти к плей‑офф в убойном составе», — приводит слова Корешкова «Матч ТВ».

«Трактор» с 50 очками занимает 7-е место в Восточной конференции.