Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение своей команды от «Металлурга» (2:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Евгений Корешков globallookpress.com

«Наша команда очень хорошо провела матч. Мы хорошо играли, но для победы не хватило одной заброшенной шайбы. При счете 2:2 игра шла до гола. К сожалению, забил соперник, а мы не смогли.

Чем вызвана плохая игра во втором периоде? Я бы не сказал, что мы совсем отдали инициативу. Счет оставался за нами. Возможно, мы где‑то потеряли момент контроля шайбы. А так хорошо играли.

Когда дебютирует Николаев? Он только вчера прилетел. Пройдет время, он восстановится, и примем решение по дальнейшим матчам.

Если цель обязательно попасть в топ-4 Востока? Наша задача — побеждать в каждом матче и наладить нашу игру, сделать ее лучше, чтобы подойти к плей‑офф в убойном составе», — приводит слова Корешкова «Матч ТВ».

«Трактор» с 50 очками занимает 7-е место в Восточной конференции.