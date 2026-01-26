Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался об обменах с «Северсталью» и ЦСКА перед дедлайном в нынешнем сезоне КХЛ.

Напомним, что омский клуб подписал контракт с нападающим Кириллом Пилипенко.  Также, «Авангард» совершил обмен с ЦСКА, получив форварда Кирилла Долженкова.

«В дедлайн сработали достаточно качественно, я доволен.  Запланированные позиции мы усилили.  Получили очень мастеровитого нападающего под большинство и завершение атак — Пилипенко.  В этом сезоне у него всё пошло не так, как он хотел, будем помогать ему вернуться на былой уровень.  Я Кирилла знаю очень давно: у него своеобразный стиль, но это парень с душой, переживает за команду и результат.

Долженков — крупногабаритный, прогрессирующий нападающий.  Давно за ним наблюдаю, очень рад, что он у нас в команде.  Мы сработали ситуативно, укрепили свою скамейку, её длину.  Также мы сработали на будущее, потому что оба хоккеиста могут надолго остаться в "Авангарде".  Плюс Афанасьев не против вернуться в КХЛ.  Хотел бы поблагодарить руководства ЦСКА и "Северстали" за конструктивные сделки», — передает слова Сопина Чемпионат.

«Авангард» занимает 3-е место в таблице Востока с 69-ю очками в активе.  Сегодня, 26-го января омичи обыграли «Адмирал» со счетом 5:2.