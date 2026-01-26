Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мнением о победе своей команды в матче КХЛ против минского «Динамо» (2:1 ОТ).

Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»
Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева» globallookpress.com

«Важная победа для нас.  Всегда непросто играть в Минске.  Тем более, когда "Динамо" лидирует в конференции, хорошо играет.  В прошлом матче они очень много забили.  Наши ребята — молодцы, с хорошей самоотдачей.  Четко выполнили игровое задание.  Семен Вязовой делал ключевые сэйвы.  Меньшинство хорошо отработало.  Я горжусь, как ребята провели весь матч.

Почему сегодня отсутствовал Александр Жаровский?  У него небольшое повреждение.  Мы решили его приберечь.  Пока не знаем, будет ли он играть в Казани», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» занимает 6-е место в таблице Востока с 52 очками в активе.  В следующем поединке уфимцы сыграют против «Ак Барса» 28-го января.