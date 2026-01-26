Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мнением о победе своей команды в матче КХЛ против минского «Динамо» (2:1 ОТ).

Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева» globallookpress.com

«Важная победа для нас. Всегда непросто играть в Минске. Тем более, когда "Динамо" лидирует в конференции, хорошо играет. В прошлом матче они очень много забили. Наши ребята — молодцы, с хорошей самоотдачей. Четко выполнили игровое задание. Семен Вязовой делал ключевые сэйвы. Меньшинство хорошо отработало. Я горжусь, как ребята провели весь матч.

Почему сегодня отсутствовал Александр Жаровский? У него небольшое повреждение. Мы решили его приберечь. Пока не знаем, будет ли он играть в Казани», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» занимает 6-е место в таблице Востока с 52 очками в активе. В следующем поединке уфимцы сыграют против «Ак Барса» 28-го января.