В матче регулярного чемпионата КХЛ, где местное «Динамо» принимало «Салават Юлаев», победу в овертайме со счётом 2:1 одержали гости.

Владислав Ефремов globallookpress.com

Первый гол в матче забил нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков на 26-й минуте. Через семь минут форвард минского «Динамо» Даниил Липский отыграл один гол и перевёл игру в овертайм. Решающий гол в овертайме забил нападающий уфимцев Владислав Ефремов.

«Салават Юлаев» идет на шестой строчке на Востоке с 52 очками после 50-ти игр. У минского «Динамо» в активе 66 очков после 49-ти игр и вторая строчка на Западе.