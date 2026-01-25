Голкипер Дмитрий Шикин продолжит карьеру в «Шанхайских Драконах». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Дмитрий Шикин стал игроком «Шанхайских Драконов» globallookpress.com

Стало известно, что «Шанхайские Драконы» подписали контракт с Шикиным до конца сезона 2025/2026.

«В связи с травмой Патрика Рибара нам было необходимо найти голкипера для глубины состава. Дмитрий Шикин — опытный вратарь, немало поигравший в КХЛ, обладает хорошей реакцией и чтением игры. Уверены, он составит достойную конкуренцию нашим действующим голкиперам», — сказал генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Игорь Варицкий.

В прошлом сезоне Шикин выступал за «Витязь», где провел 19 матчей, отразил 90.26% бросков при коэффициенте надежности 2.78.