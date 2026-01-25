Хоккейные клубы «Торпедо» и «Северсталь» произвели обмен, как сообщает пресс-служба череповецкой команды.

Тимур Муханов globallookpress.com

Нападающий c продолжит свою карьеру в нижегородском клубе. В обратном направлении отправятся защитник Никита Береснев и форвард Илья Чефанов.

Муханов, которому 20 лет, сыграл за «Северсталь» 155 матчей, забросив 11 шайб и отдав 23 результативные передачи, что в сумме составляет 34 очка. В текущем сезоне он принял участие в 27 играх, забросил 3 шайбы и отдал 2 передачи, набрав 5 очков при показателе полезности «-7».

Береснев, которому 18 лет, сыграл 11 матчей за команду «Чайка» в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), но пока не отметился результативными действиями. Чефанов, которому 24 года, сыграл 37 матчей за «Торпедо», забросил 1 шайбу и отдал 7 результативных передач, набрав в общей сложности 8 очков.