Национальная хоккейная лига назвала трех лучших игроков дня.

Оуэн Типпетт («Филадельфия Флайерз») globallookpress.com

Третья звезда дня — форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини, который забил два гола в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче, завершившемся со счетом 3:1.

Второй звездой признан нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун, который набрал три очка (две шайбы и одна передача) в игре против «Торонто Мэйпл Лифс», которая завершилась со счетом 6:3.

Первой звездой дня стал форвард «Филадельфия Флайерз» Оуэн Типпетт, который оформил хет-трик и отдал результативную передачу в матче против «Колорадо Эвеланш», который завершился со счетом 7:3.