Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Сочи» (2:1).

Виктор Козлов globallookpress.com

«Тяжелый для нас получился матч. Но я доволен победой. Мы показали не самую лучшую игру, но взяли два очка. Тем более в прошлый раз мы в Сочи проиграли.

У нас была большая пауза между матчами. Какие‑то ребята выпали из игрового тонуса. Но самоотверженно действовали в обороне, всё на себя ловили. Важная для нас победа», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» располагается на 6-й позиции в таблице Востока с 50-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 11-й строчке Запада с 35-ю баллами.