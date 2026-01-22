Первый вице-президент ФХР и главный тренер команды «Россия-25» Роман Ротенберг прокомментировал решение ИИХФ о дальнейшем недопуске сборной России до международных соревнований.

«Мы в России занимаемся развитием внутреннего хоккея.  Это детский хоккей, организация и проведение международных турниров, как в декабре в Новосибирске.  Это для нас самое важное, и на это мы можем влиять.  А на решение ИИХФ мы повлиять не можем.  Это отдельная юрисдикция, и решения там принимают федерации Финляндии, Швеции — они лоббируют свои интересы.

Они не допускают Россию по политическому аспекту.  Но в первую очередь это нежелание делиться доходами.  Они не хотят давать деньги.  Да, это дискриминация по национальному признаку, это ущемление прав человека.  Мы можем нанять адвокатов и юристов.  Обязательно подадим апелляцию в CAS и будем добиваться через это направление, чтобы наши права были защищены.

Я уверен, мы добьемся своего, это временная ситуация.  Пройдет время, и от управления ИИХФ уйдут люди, которые лоббируют только личные интересы и заинтересованы только в личных доходах.  Мы говорим о федерациях Финляндии и Швеции.  А у них других доходов и нет.  Как только Россия заходит, то забирает все внимание.  Россия и Канада — две великие хоккейные державы.  Без России нет международного хоккея.  И не будет никогда.

Россия — это сумасшедшие доходы для IIHF.  Но сейчас чиновники международной федерации думают только о своем кармане.  А мы будем бороться дальше, развивая при этом наших детей и строя катки по стране.  И эти ребята, когда вырастут, точно будут играть на чемпионатах мира и Олимпиадах.  И эта ситуация их не коснется», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Сборная России не принимает участие в турнирах ИИХФ с весны 2022-го года из-за политической обстановки.