Первый вице-президент ФХР и главный тренер команды «Россия-25» Роман Ротенберг прокомментировал решение ИИХФ о дальнейшем недопуске сборной России до международных соревнований.

Роман Ротенберг globallookpress.com

«Мы в России занимаемся развитием внутреннего хоккея. Это детский хоккей, организация и проведение международных турниров, как в декабре в Новосибирске. Это для нас самое важное, и на это мы можем влиять. А на решение ИИХФ мы повлиять не можем. Это отдельная юрисдикция, и решения там принимают федерации Финляндии, Швеции — они лоббируют свои интересы.

Они не допускают Россию по политическому аспекту. Но в первую очередь это нежелание делиться доходами. Они не хотят давать деньги. Да, это дискриминация по национальному признаку, это ущемление прав человека. Мы можем нанять адвокатов и юристов. Обязательно подадим апелляцию в CAS и будем добиваться через это направление, чтобы наши права были защищены.

Я уверен, мы добьемся своего, это временная ситуация. Пройдет время, и от управления ИИХФ уйдут люди, которые лоббируют только личные интересы и заинтересованы только в личных доходах. Мы говорим о федерациях Финляндии и Швеции. А у них других доходов и нет. Как только Россия заходит, то забирает все внимание. Россия и Канада — две великие хоккейные державы. Без России нет международного хоккея. И не будет никогда.

Россия — это сумасшедшие доходы для IIHF. Но сейчас чиновники международной федерации думают только о своем кармане. А мы будем бороться дальше, развивая при этом наших детей и строя катки по стране. И эти ребята, когда вырастут, точно будут играть на чемпионатах мира и Олимпиадах. И эта ситуация их не коснется», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Сборная России не принимает участие в турнирах ИИХФ с весны 2022-го года из-за политической обстановки.