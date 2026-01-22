Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал решение ИИХФ о дальнейшем недопуске сборной России до международных соревнований.

Александр Овечкин в составе сборной России globallookpress.com

«Я считаю, что это неправильно. Мы должны участвовать, все турниры без сборной Росси считаю неполноценными. Наша сборная всегда была украшением, была спортивная интрига. Не знаю, чем они там это все обосновывают, по спортивной части мы должны участвовать. И главные команды, и молодежные, и юниоры», — приводит слова Каменского «Матч ТВ».

Сборная России не принимает участие в турнирах ИИХФ с весны 2022-го года из-за политической обстановки.