Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе в матче с «Адмиралом» (4:1).

Анвар Гатиятулин
Анвар Гатиятулин globallookpress.com

«Планировали сыграть грамотно, рационально.  В нужные моменты добавлять в движении.  Хорошо получалось, хорошая командная победа.  Спасибо за поддержку нашим болельщикам.

С начала сезона у нас существует не очень хороший момент, над которым мы ведем работу.  Как нужно действовать при отборе шайбы, в разных игровых ситуациях.  Бывает, в некоторых моментах мы сами не понимаем, как действовать.  Так что работа дальше идет.  В этом нам помогают арбитры КХЛ.  Стараемся этот компонент выправить», — цитирует Гатиятулина «Матч ТВ».

Матч стал значимым событием для главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина, который провел свою 500-ю игру в лиге.