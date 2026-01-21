Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе в матче с «Адмиралом» (4:1).

Анвар Гатиятулин globallookpress.com

«Планировали сыграть грамотно, рационально. В нужные моменты добавлять в движении. Хорошо получалось, хорошая командная победа. Спасибо за поддержку нашим болельщикам.

С начала сезона у нас существует не очень хороший момент, над которым мы ведем работу. Как нужно действовать при отборе шайбы, в разных игровых ситуациях. Бывает, в некоторых моментах мы сами не понимаем, как действовать. Так что работа дальше идет. В этом нам помогают арбитры КХЛ. Стараемся этот компонент выправить», — цитирует Гатиятулина «Матч ТВ».

Матч стал значимым событием для главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина, который провел свою 500-ю игру в лиге.