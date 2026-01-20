«Торпедо» сообщило об обмене с «Адмиралом», в результате которого голкипер Иван Кульбаков продолжит карьеру во владивостокском клубе.

Стало известно, что в обратном направлении отправились вратарь Дмитрий Шугаев и нападающий Игорь Гераськин.

«Искренне благодарим Ивана Кульбакова за четыре сезона в нашем клубе — за профессионализм, вклад в общие победы и множество запоминающихся моментов. Желаем успехов на новом этапе карьеры и будем рады новым встречам», — говорится в сообщении пресс-службы нижегородского клуба.

В нынешнем сезоне Кульбаков провел за «Торпедо» 20 матчей, отразил 90,1% и одержал 7 побед.