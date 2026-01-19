В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в родных стенах по буллитам победило «Северсталь» — 5:4.

В основное время в составе москвичей шайбы забросили Артем Сергеев на 20-й минуте, Иван Зинченко (36), Антон Слепышев (46) и Максим Комтуа(5:1). За гостей же забили Томас Грегуар (47), Кирилл Танков (53), Александр Скоренов (53) и Тимофей Давыдов(58).

В буллитной серии два гола Никиты Гусева принесли победу «Динамо».

В активе «Динамо» теперь 57 очков. Москвичи идут пятыми в Западной конференции. «Северсталь» (64) — первая.