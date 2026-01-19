В понедельник, 19 января, «Каролина Харрикейнз» примет «Баффало Сэйбрз» в рамках регулярного сезона Национальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
До матча
20 сек.
21:10 Главными судьями матча будут Пьер Ламберт и Морган Макфи из Канады.
Стартовые составы команд
«Каролина»: Андерсен, Басси; Чатфилд, Славин, Уокер, Миллер, Нюстрём, Никишин; Каррье, Робинсон, Джарвис, Ахо, Свечников, Блейк, Стэнковен, Холл, Мартинчук, Стаал, Элерс, Янковски.
«Баффало»: Луукконен, Эллис; Кесселринг, Байрэм, Далин, Самуэльссон, Пауэр, Метса; Так, Томпсон, Бенсон, Куинн, Маклауд, Цукер, Доун, Эстлунд, Хелениус, Маленстин, Козак, Кребс.