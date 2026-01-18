Матч «Трактор» — «Авангард» сводит команды с разным текущим статусом, но схожими проблемами. Челябинцы идут седьмыми на Востоке и переживают неровный сезон: мощная домашняя серия в начале января сменилась болезненным выездным провалом, а высокая результативность регулярно нивелируется ошибками в обороне. «Трактор» почти всегда находит свой гол, особенно на домашнем льду, но редко способен закрыть игру. «Авангард» подходит к встрече в роли более стабильного коллектива. Омичи держатся в тройке конференции, меньше рискуют и всё чаще берут очки за счёт дисциплины и спецбригад, даже когда атака не работает на максимуме. При этом история очных встреч и текущие цифры подсказывают, что матч вряд ли получится закрытым: обе команды стабильно забивают друг другу

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

13:50 Основные вратари: Сергей Мыльников и Никита Серебряков.

13:40 Главный судья: Александр Дударов (Москва, Россия); Главный судья: Евгений Кочетов (Санкт-Петербург, Россия); Линейный: Александр Чернышёв (Ярославль, Россия); Линейный: Дмитрий Шишло (Москва, Россия).

13:30 Матч состоится на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» (Челябинск, Россия), вместимостью 7500 зрителей.

Стартовые составы команд

Трактор: Сергей Мыльников, Савелий Шерстнёв, Григорий Дронов, Логан Дэй, Марк Родионов, Арсений Коромыслов, Сергей Телегин, Джордан Гросс, Андрей Прибыльский, Максим Джиошвили, Артемий Низамеев, Александр Рыков, Андрей Никонов, Владимир Жарков, Михаил Горюнов-Рольгизер, Виталий Кравцов, Александр Кадейкин, Андрей Светлаков, Джош Ливо, Михаил Григоренко, Егор Коршков, Василий Глотов.

Авангард: Андрей Мишуров, Никита Серебряков, Вячеслав Войнов, Марсель Ибрагимов, Дамир Шарипзянов, Джозеф Чеккони, Максим Лажуа, Семён Чистяков, Артём Блажиевский, Майкл Маклауд, Джованни Фьоре, Константин Окулов, Эндрю Потуральски, Клим Костин, Михаил Котляревский, Наиль Якупов, Игорь Мартынов, Николай Прохоркин, Василий Пономарёв, Дмитрий Рашевский.

Трактор

«Трактор» подходит к матчу на седьмой позиции Востока с 48 очками после 46 встреч, и это отражение крайне неровного сезона. Январь челябинцы начали мощно: четыре подряд домашние победы над «Динамо» Минск (5:4), «Автомобилистом» (3:1), «Амуром» (4:2) и «Сибирью» (4:1) стали лучшей серией команды в чемпионате. В этот отрезок вратари пропускали в среднем около двух шайб за игру, а атака стабильно находила моменты. Однако первая серьёзная проверка на выезде быстро вернула команду на землю — поражение от «Автомобилиста» в Екатеринбурге (1:4) показало, что запас прочности у «Трактора» по-прежнему ограничен. Главная проблема челябинцев — оборона на дистанции. По количеству пропущенных шайб команда уступает почти всем конкурентам в конференции, за исключением «Сибири». При этом дома «Трактор» остаётся опасным соперником: 12 побед в основное время и выраженная способность добавлять в третьем периоде, где разница шайб составляет 56:38. Команда Евгения Корешкова часто доводит матчи до решающей фазы и делает ставку на активную концовку, даже если по ходу встречи уступает в контроле.

Авангард

«Авангард» идёт третьим на Востоке, набрав 61 очко в 44 матчах, и продолжает бороться за более высокую позицию перед плей-офф. По сезону омичи остаются одной из самых результативных команд конференции — 3,2 шайбы за игру, однако январь показал определённое снижение атакующей эффективности. В четырёх последних матчах команда лишь однажды забросила больше двух шайб, хотя при этом смогла набрать очки за счёт дисциплины и игры в обороне. Выездная форма «ястребов» выглядит убедительно: четыре победы в пяти последних гостевых встречах, включая успехи над «Сибирью» (5:2) и «Ак Барсом» (2:1). В матчах с сильными соперниками команда Ги Буше всё чаще играет прагматично, снижая темп и делая ставку на структуру. Отдельно стоит отметить спецбригады — реализация большинства на уровне 35% остаётся лучшей в лиге и часто компенсирует проблемы при игре «пять на пять».

Личные встречи

Последняя очная встреча состоялась 13 ноября 2025 года и завершилась победой «Авангарда» со счётом 3:2. В целом же за последние 10 матчей преимущество по победам у «Трактора» — 7 против 3, хотя две крайние игры остались за омичами. Эти команды регулярно играют результативно: в 9 из 10 последних встреч было заброшено не менее пяти шайб, а одна из игр в Челябинске завершилась со счётом 8:5.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90.