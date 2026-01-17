прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене Трактор» 18 января. Начало встречи — в 14:00 (мск).

«Трактор»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Трактор» сместился на 7-ю строчку. С 48 очками после 46 матчей, челябинцы по дополнительным показателям отстают от «СЮ».

Последние матчи: В одном из двух последних матчей в рамках предыдущей домашней серии «Трактор» расправился с «Амуром» (4:2).

В заключительной встрече в родных стенах команда Евгения Корешкова переехала «Сибирь» (4:1). Тем временем недавний выезд обернулся крупным провалом в дерби с «Автомобилистом» (1:4).

Не сыграют: В составе «Трактора» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: С приходом Евгения Корешкова «Трактор» пытается наладить игру, в том числе и в обороне, но в условиях нарастающей конкуренции каждая турнирная потеря сейчас ощущается особенно болезненно.

В первой половине января челябинцы выдали четыре победы кряду и трижды на этом отрезке не пропустили больше двух голов. Кроме того, уральцам принадлежит второй показатель результативности на Востоке.

«Авангард»

Турнирное положение: В активе «Авангарда» 61 балл после 44 матчей. В таблице Восточной конференции омичи занимают 3-е место, на 1 турнирный пункт отставая от 2-го «Ак Барса».

Последние матчи: На прошлой игровой неделе «Авангард» осуществил безуспешный выезд на лед «Металлурга» Мг (1:2).

После поражения в битве условных лидеров команда Ги Буше в родных стенах уступила «Салавату Юлаеву» (3:4). В другом матче в Омске «Авангард» взял верх над ЦСКА (2:1).

Не сыграют: Александр Волков.

Состояние команды: Регулярный чемпионат «Авангард» в целом проходит здорово, хотя, как и большинство команд из группы топов, допускает временные сбои.

В игровом ключе омичам принадлежит лучший на Востоке показатель по пропущенным шайбам и третья статистка по результативности. Но в шести недавних встречах команда Буше поделила поровну победные и отрицательные результаты.

Статистика для ставок

«Трактор» не проигрывает на домашнем льду на протяжении 4 последних матчей

«Трактор» забивал 4 и более голов в 3 домашних личных встречах из 4 предыдущих

В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.70, ничья — в 4.28, победа «Авангарда» — в 2.34.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.98.

Прогноз: «Трактор» и «Авангард» входят в число самых результативных команд Востока, готовых на фоне высокой турнирной мотивации проявить неуступчивость в личной встрече, которая, как кажется, должна раскрыться с точки зрения голевой активности.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.90.

Прогноз: Системно на дистанции команда Ги Буше проявляет большую непреклонность, а потому — видится фаворитом даже в условия тяжелейшего выезда, которые по ходу сезона не были серьезной проблемой.

Ставка: «Авангард» победит в матче за 1.79.