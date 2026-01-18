Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе над «Трактором» (5:2).

Ги Буше globallookpress.com

«Мы знали, что "Трактор" — мастеровитая команда. Их первое звено — одно из лучших в КХЛ. Понимали, что нельзя было давать их первому звену время. Но в начале матча мы допускали ошибки, в дальнейшем мы их исправили. Так получалось, потому что хотели много создать в нападении, и из‑за этого не получалось в защите. В третьем периоде хорошо сыграли. Отдельно хотел бы отметить игру спецбригад», — цитирует Буше «Матч ТВ».

Таким образом, «Авангард» одержал третью победу над «Трактором» в текущем сезоне. Команда идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.