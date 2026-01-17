Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (3:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Михаил Кравец globallookpress.com

«Хочу поздравить всех болельщиков с этой долгожданной победой. Рад, что команда не опустила руки после тяжелых испытаний, а продолжала бороться и доказывать, что сама команда есть, в ней играют достойные хоккеисты.

Хорошая игра с нашей стороны на протяжении всех трех периодов. Взаимодействие, работа, самоотверженность, единство, вратарь. Хорошие голы, реализованные моменты. Может, мы их много не создали, но и сопернику практически ничего не дали сделать. И концовка игры показала, как все ребята хотят победить, когда все ложатся под шайбу, пытаются зубами ее вытащить и не дать сопернику забить. Это очень важно.

Это лишь одна игра. Надеюсь, это начало — и ребятам это еще больше придаст уверенности и положительных эмоций.

Почему против лидеров "Барыс" выдает такие яркие матчи? Не скажу, что у нас особенный настрой на какие‑то клубы. Мы здорово играли с "Автомобилистом", с "Нефтехимиком", "Салаватом Юлаевым" и "Торпедо"… Но мы никак не могли реализовать свои моменты. Где‑то не хватало мастерства, чего‑то еще. Нужно было забивать, и всё сложилось бы иначе.

Но мы опять вышли и снова делали свою работу на 200%. И наконец‑то это вознаградилось голами и победами. Все соперники сильные. Конечно, ЦСКА — это даже звучит иначе, чем остальные. И это добавляет энергии», — приводит слова Кравца «Матч ТВ».

«Барыс» с 39 очками занимает десятое место в Восточной конференции.