Главный тренер казахстанского «Барыса» Михаил Кравец высказался о матче против «Нефтехимика» (0:1).

Михаил Кравец globallookpress.com

«В очередной раз играем в атаке, создаем много моментов, но забить не можем. Реализация на нуле, за пять игр забили пять голов — это катастрофа. Нападающим нужно задуматься и поискать в себе причины.

Дело в том, что болельщикам нужно быть внимательнее. При всем моем уважении к Старченко, когда он был здесь, от него не было голов», — цитирует Кравца «Матч ТВ».

«Нефтехимик» с 51 баллом закрепился на пятом месте в Восточной конференции, «Барыс» с 37 очками остался на десятом месте в турнирной таблице.