«Тампа» одержала победу над «Питтсбургом» со счетом 2:1 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел 14 января. Решающий буллит забил российский форвард Никита Кучеров.
Эта победа стала одиннадцатой подряд для «Тампы», что является повторением рекордной победной серии в истории клуба. 17 января у команды будет шанс обновить этот рекорд, если она выиграет у «Сент-Луиса» на домашнем льду.
После 45 матчей «Тампа», возглавляемая Джоном Купером, лидирует в Восточной конференции НХЛ с 61 очком, опережая ближайшего преследователя, «Каролину», всего на одно очко.