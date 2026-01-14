«Тампа» одержала победу над «Питтсбургом» со счетом 2:1 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел 14 января. Решающий буллит забил российский форвард Никита Кучеров.

Никита Кучеров globallookpress.com

Эта победа стала одиннадцатой подряд для «Тампы», что является повторением рекордной победной серии в истории клуба. 17 января у команды будет шанс обновить этот рекорд, если она выиграет у «Сент-Луиса» на домашнем льду.

После 45 матчей «Тампа», возглавляемая Джоном Купером, лидирует в Восточной конференции НХЛ с 61 очком, опережая ближайшего преследователя, «Каролину», всего на одно очко.