Главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли высказался о матче против «Торпедо» (0:3).

Боб Хартли globallookpress.com

«Поздравляю "Торпедо" с заслуженной победой. В первом периоде нас не было на площадке, нас полностью переиграл соперник. Во втором периоде мы создали много моментов. Старались вернуться в игру, но не получилось.

Причина в паузе? Абсолютно нет, это не причина. Когда много играешь, можно сказать, что устал играть. Когда много отдыхаешь, можно сказать, что устал отдыхать. Это все нелепые оправдания. Профессионалы должны быть готовы на каждую игру», — цитирует Хартли «Матч ТВ».

После этого матча «Торпедо» занимает 4-е место в таблице Запада с 56-ю очками в активе. «Локомотив» — на 2-й строчке с 61-м баллом.