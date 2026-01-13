Известный инсайдр НХЛ Эллиотт Фридман сообщил, что «Вашингтон» является одним из главных претендентов на форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

Артемий Панарин globallookpress.com

«Единственное, что "Рейнджерс" действительно могут сделать в этой ситуации, если не собираются подписывать с ним контракт на условиях, которых он хочет, — это аккуратно подойти к нему и его представителям и сказать: "Можем ли мы как-то поработать над этим вместе? " Потому что в интересах Панарина перейти туда, где он сможет успешно выступать. Это не повредит его рыночной стоимости.

Ты, конечно, всегда задумываешься о такой команде, как "Флорида". Думаешь о "Вашингтоне". Рассматриваешь варианты, где, особенно российские игроки, могли бы захотеть играть. С начала сезона мы также размышляем о "Миннесоте", потому что там играет Капризов и у них один и тот же агент. Еще одна команда, о которой я действительно задумываюсь, — это "Колорадо", —цитирует Фридмана Russian Machine Never Breaks.

В составе нью-йоркского клуба 34-летний Панарин играет с 2019 года. Всего за карьеру он набрал 600 очков (202 шайбы и 398 передач) в 475 встречах в составе "Рейнджерс".

Контракт нападающего истекает летом 2026 года.