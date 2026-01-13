Клуб НХЛ «Коламбус» отправил в отставку главного тренера Дина Эвасона и его ассистента Стив Маккарти после двух лет работы в клубе, а новым наставником назначил Рика Боунэсса.

Рик Боунэсс globallookpress.com

«Этот сезон стал разочарованием для всех нас, и суть в том, что мы не выступаем на уровне, соответствующем нашим ожиданиям. Мы все разделяем эту ответственность, включая меня, и хотя это решение не принималось легкомысленно, оно было необходимым в данный момент. Дин проделал огромную работу в прошлом году в чрезвычайно сложных обстоятельствах, и я благодарен ему за это», — цитирует генерального менеджера «Блю Джекетс» Дона Уодделла сайт НХЛ.

70-летний канадец Боунэсс ранее трудился в «Виннипеге», «Далласе», «Финиксе», «Айлендерс», «Оттаве» и «Бостоне».

Сейчас «Коламбус» занимает последнюю строчку на «Востоке» с 45 очками после 45 игр. Сейчас в клубе играют несколько россиян: защитник Иван Проворов, нападающие Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков.