Защитник «Спартака» Даниил Орлов высказался о совместной работе с главным тренером команды Алексеем Жамновым.

Алексей Жамнов globallookpress.com

«Три главных тренерских качества Жамнова? Во‑первых, принципиальность. Мы вместе уже третий год, но от своего хоккея он никогда не уходил, всегда стоит на своем. Во‑вторых, справедливость. И еще Алексей Юрьевич — настоящий идеалист. Старается улучшать каждую деталь и никогда не бывает доволен на 100%. Это очень классная черта, которая мне очень импонирует.

Хотя прилетает постоянно, особенно мне. Много получаю от тренера. Иногда бывают моменты, с которыми я в чем‑то не согласен. Но надо понимать, что Алексей Юрьевич — человек с великой игровой и тренерской карьерами, и не мне с ним спорить. Мне надо у него учиться.

Мог ли ожидать в 2022-м году, что буду работать под его руководством? Нет. В то время я мог оказаться практически в любой команде лиги, было очень много вариантов развития событий. Очень повезло, что в итоге оказался именно в "Спартаке"", — цитирует Орлова 'Матч ТВ'.

В текущем сезоне Орлов провел 41 матч и набрал 21 (6+15) результативный балл.