Главный тренер «Автмобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Николай Заварухин globallookpress.com

«В начале матча действовали на разных скоростях, разберемся, почему так произошло. Соперник был мобильнее и быстрее. Отсюда — такой результат по итогам периода. Пытались изменить игру, но наши не дисциплинарные действия не позволили это сделать. Настало время, что за такие удаления людей надо наказывать.

Почему решили поставить 21‑летнего вратаря Новоселова? Он лидер ВХЛ по отраженным броскам, по коэффициенту. До этого у нас неплохой матч с "Северсталью" провел. У нас приболел вратарь, поэтому так решили. Его вины в пропущенных шайбах нет.

Что происходит с командой в последних матчах? Наверное, Новый год еще не закончился. В этом причина. Я так, в шутку говорю, конечно. Три игры совсем разные были, разные причины. Будем тренироваться, нарабатывать, возвращать прежнюю игру. Сейчас мы почему‑то разучились обороняться. У нас какой‑то проходной двор появился в обороне, и непонятно откуда. Будем отрезать людей, которые так играют в обороне. Это непозволительно для "Автомобилиста", для команды, который ставит целью выиграть Кубок Гагарина», — приводит слова Заварухина «Матч ТВ».

«Автомобилист» набрал 49 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции.