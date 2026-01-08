Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини отметился тремя очками (1 гол и 2 передачи) в матче против «Лос-Анджелес Кингз» (3:4 ОТ).

Маклин Селебрини globallookpress.com

Его гол в основное время перевел игру в овертайм, а точный пас стал решающим для победы «Шаркс». В текущем сезоне НХЛ Селебрини набрал уже 67 очков (24 гола и 43 передачи) в 43 матчах, занимая третье место в списке лучших бомбардиров.

Лучшим игроком лиги остается Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерс», который набрал 75 очков (28 голов и 47 передач). На втором месте — Нэйтан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» с 74 очками (35 голов и 39 передач).