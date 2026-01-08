Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение своей команды от «Нефтехимика» (2:3 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Олег Браташ globallookpress.com

«Сегодня игра понравилась намного больше, если сравнивать с прошлой. Было более качественное выполнение задания. Понятное дело, что мы все отработать не успели, но судя по матчу, мы на правильном пути. Они намного лучше понимали, что делать, и выполняли это. Это складывалось в общую неплохую картину, что и позволило нам завоевать хотя бы одно очко. Не знаю, почему команда просела в третьем периоде, я даже не понял, физически или психологически. Установки удерживать ничейный счет не было, мы играли на победу.

Шулак оформил дубль ситуативно? Нет, мы на тренировках упражнения делаем, у нас всегда защитник включается в атаки: и сходу, и в позиционные. Не знаю, как раньше, но сегодня он включался так, как и на тренировках отрабатывали», — приводит слова Браташа «Матч ТВ».

«Адмирал» с 34 очками занимают последнее, 11-е место в Восточной конференции.