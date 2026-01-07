Петербургский СКА смог переиграть в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ тольяттинскую «Ладу» в овертайме — 5:4.

Николай Голдобин globallookpress.com

Основное время завершилось вничью со счетом 4:4.

За СКА шайбы забрасывали Рокко Гримальди (дважды), Егор Савиков и Николай Голдобин (дубль), на счету которого решающая шайба в овертайме. Также у Голдобина две результативные передачи.

За гостей отличились Андрей Алтыбармакян, Томаш Юрчо, Андрей Чивилев и Иван Савчик. Николай Макаров сделал три ассиста, а Райли Савчук — два.

СКА с 49 очками занимает 7-е место на «Западе». «Лада» (27) — последняя в этой конференции.