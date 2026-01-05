Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал переход нападающего Евгения Кузнецова из «Металлурга» в стан уфимской команды.

«Кузнецов — это глыба мирового хоккея, это парень с огромным опытом, который выигрывал Кубок Стэнли, чемпионат мира.  Я рад, что такой игрок у нас в команде.  Он однозначно нас усилит.  Со спортивным директором "Металлурга" Евгением Бирюковым я не разговаривал, то что у Кузнецова было в "Магнитке", остается в "Магнитке".

Чья инициатива была?  Моя.  Какой шанс увидеть его в игре с "Автомобилистом"?  Большая вероятность.  Будем смотреть на его физическое состояние, и там уже будем решать, как его использовать», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

Напомним, что «Салават Юлаев» забрал Кузнецова с драфта отказов.  В нынешнем сезоне форвард провел за «Металлург» 15 матчей, забросил шайбу и сделал 8 голевых передач.