Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал переход нападающего Евгения Кузнецова из «Металлурга» в стан уфимской команды.

Евгений Кузнецов перешел в «Салават Юлаев» globallookpress.com

«Кузнецов — это глыба мирового хоккея, это парень с огромным опытом, который выигрывал Кубок Стэнли, чемпионат мира. Я рад, что такой игрок у нас в команде. Он однозначно нас усилит. Со спортивным директором "Металлурга" Евгением Бирюковым я не разговаривал, то что у Кузнецова было в "Магнитке", остается в "Магнитке".

Чья инициатива была? Моя. Какой шанс увидеть его в игре с "Автомобилистом"? Большая вероятность. Будем смотреть на его физическое состояние, и там уже будем решать, как его использовать», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

Напомним, что «Салават Юлаев» забрал Кузнецова с драфта отказов. В нынешнем сезоне форвард провел за «Металлург» 15 матчей, забросил шайбу и сделал 8 голевых передач.