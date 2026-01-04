Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение своей команды от «Авангарда» (2:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Начали неплохо, забили гол. Была инициатива, которую мы потеряли к концу первого периода. В перерыве сказали ребятам, чтобы они забрали инициативу себе, но все получилось наоборот, пропустили эти голы. В третьем же периоде вроде собрались, но не хватило мастерства забросить шайбу. Забрось мы ещё одну шайбу, счёт 3:4, было бы больше возможностей зацепиться за игру.

Не было ли ощущения, что команда где-то витает в облаках после успешного выезда? Да нет. Понимаем, что ещё ничего не сделали. Давайте отдадим должное "Авангарду", исполнители у них хорошие, и моменты, которые у них были, они реализовали.

Почему не играл Чехович в третьем периоде? У него ещё есть травма, которая не даёт ему играть. В третьем периоде мы вообще перешли на игру в три звена», — приводит слова Люзенкова «Матч ТВ».

«Сибирь» с 36 очками занимает 10-е место в Восточной конференции.