Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Андронов решил завершить спортивную карьеру.

Сергей Андронов globallookpress.com

«Сегодня пришло время сказать, что я заканчиваю профессиональную карьеру. Я всячески пытался оттягивать это, и что-то внутри не давало мне это сделать. Но сейчас я понимаю, что иначе я не смогу идти дальше, не смогу найти свой новый путь», — написал 36-летний Андронов в своей соцсети.

Последним клубом в карьере Андронова был «Салават Юлаев», который расторг с ним контракт.

Также нападающий известен по игре за СКА, «Локомотив», ЦСКА, «Чикаго Вулвз», «Пеория Ривермен» и «Ладу». В составе сборной России хоккеист завоевал золото Олимпиады-2018 и серебро Олимпиады-2022. Также он двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. Вместе с ЦСКА он дважды выигрывал Кубок Гагарина — в 2019 и 2022 годах.

Всего за карьеру в КХЛ Андронов в 850 матчах набрал 195 (106+89) очков.