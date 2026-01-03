Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против «Сочи» (1:2).

Игорь Гришин — главный тренер «Нефтехимика» t.me/wolfstaya

«Для нас неудачная игра, хоть и началась она с гола. Я, как часто говорю, не люблю быстрые голы, если их сразу не подкреплять следующим взятием ворот. Всё пошло не по нашему плану с нереализованными голевыми моментами.

Вратарь у соперника здорово сыграл. Какие-то неудачные у нас травмы. Как-то не задалась игра. В третьем периоде пытались что-то сделать. Но, к сожалению, не смогли спасти игру», — цитирует Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

После этого матча «волки» занимают 5-е место в таблице Востока с 43 очками в активе. В следующем поединке «Нефтехимик» сыграет против «Салавата Юлаева» 5-го января.