Агент нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова Шуми Бабаев прокомментировал новость о возможном переходе форварда в «Салават Юлаев».

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«Салават Юлаев? Пока нечего комментировать, честно говоря. Есть какая-то информация, которую можно прокомментировать, эту пока трудно. Должен быть какой-то разговор с клубом, чтобы что-то комментировать, где будет понимание. Возможно, в ближайшее время что-то может произойти, какие-то изменения. Но на сегодняшний момент нечего сказать», — цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 33-летний Кузнецов перебрался в «Металлург» по ходу текущего сезона КХЛ в статусе свободного агента. Ранее он выступал за СКА.

В текущем сезоне на счету Евгения 9 (1+8) очков в 15 матчах КХЛ.