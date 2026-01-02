Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о возможном возвращении национальной команды на международные соревнования под эгидой ИИХФ.

Александр Овечкин globallookpress.com

«В 2026 году точно задумаются, чтобы вернуть Россию на международную арену, а в 2027 нас всё-таки вернут. На первый план выходят наши отношения с американцами, а они складываются хорошие, Путин и Трамп нашли точки соприкосновения. Конечно, сейчас в первую очередь разговор не про хоккей, а про большую политику. Но, возможно, американцы нам помогут в этом деле. Пора уже возвращать Россию на турниры», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Сборная России не играет на международных турнирах под эгидой ИИХФ с 2022 года из-за политической обстановки