Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 1 января.

Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 6:3

В составе хозяев шайбы забивали Энтони Бовилье, Том Уилсон (дубль), Джастин Сурдиф (дубль) и Алексей Протас. На счету Александра Овечкина ассист. Теперь у 40-летнего форварда 34 (15+19) очка в 40 матчах.

У гостей забивали Винс Трочек, Адам Фокс и Брэйден Шнайдер. Нападающий Артемий Панарин записал на свой счет две результативные передачи. Всего в этом сезоне у него 41 (14+27) очко в 41 матче.

«Рейнджерс» потерпели 3-е поражение кряду и занимают 11-е место на «Востоке» с 43 очками после 42 матчей. «Вашингтон» (47 очков после 40 игр) расположился на 7-й строчке.

«Вегас» — «Нэшвилл» — 2:4

У хозяев забили Марк Стоун и Бен Хаттон.

За гостей Ник Пербикс, Стивен Стэмкос, Райд Шефер и Майкл Бантинг. Также отметим два ассиста российского форварда Павла Дорофеева, который теперь имеет 28 (15+13) очков в 38 матчах.

«Вегас» занимает 5-е место в Западной конференции с 45 очками после 38 матчей. «Нэшвилл» (40 очков после 39 игр) расположился на 9-м месте.

«Анахайм» — «Тампа» — 3:4 ОТ

В составе хозяев голы забивали Дженсен Харкинс, Бекетт Сенекке и Мэйсон Мактавиш. На счету российского защитника Павла Минтюкова голевая передача, теперь у него 11 (5+6) очков в 35 матчах.

За «Тампу» отличились Янис Мозер, Брэйден Пойнт и Никита Кучеров. У 32-летнего форварда стало 51 (18+33) очко в 35 матчах.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 бросков в створ из 28.

Победный гол в овертайме забил Даррен Раддиш.

«Анахайм» выиграл 4-й матч подряд и занимает 6-е место в Западной конференции с 45 очками после 40 игр. «Тампа» выиграла 5 матчей подряд и идет на третьем месте в Восточной конференции (49 очков после 39 игр).

«Сан-Хосе» — «Миннесота» — 4:3 Б

В основное время в составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джефф Скиннер, Маклин Селебрини и Игорь Чернышов (также у него результативный пас). В текущем сезоне 20-летний форвард в 7 матчах набрал 8 (3+5) очков. Российский защитник Дмитрий Орлов сделал ассист. В текущем сезоне у 34-летнего хоккеиста 20 (1+19) очков в 40 матчах.

Российский вратарь «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 20 бросков в створ из 23.

У гостей отличились Маркус Фолиньо, Матс Зуккарелло и российский форвард Владимир Тарасенко. В сезоне у 34-летнего форварда 20 (8+12) очков в 34 матчах.

Победный буллит исполнил Вильям Эклунд.

«Сан-Хосе» выиграл третий матч подряд. Он занимает с7-е место в Западной конференции с 43 очками после 40 матчей. «Миннесота» (55 очков после 41 игры) расположилась на 3-й строчке.

«Детройт» — «Виннипег» — 2:1

У хозяев заброшенными шайбами отметились Дилан Ларкин и Мэйсон Эпплтон, у гостей единственный гол забил Логан Стэнли.

«Виннипег» потерпел 7-е поражение подряд. Он идет на последнем месте в Западной конференции. «Детройт» занимает второе место в Восточной конференции с 51 очком после 41 игры.

«Коламбус» — «Нью-Джерси» — 2:3

У хозяев заброшенными шайбами отметились Мэйсон Марчмент и Чарли Койл. Кирилл Марченко сделал результативный пас. В сезоне-2025/26 у 25-летнего россиянина 31 (14+17) очко в 35 матчах.

У гостей забили Нико Хишир, Люк Хьюз и российский форвард Арсений Грицюк. В текущем сезоне у 24-летнего нападающего 17 (8+9) очков в 36 играх.

«Коламбус» прервал серию из трех побед подряд. Он занимает последнее место в Восточной конференции с 40 очками после 39 игр. «Нью-Джерси» выиграл после четырех поражений подряд и идет на 10-м месте (44 очка после 40 игр).

«Даллас» — «Баффало» — 1:4

У хозяев заброшенной шайбой отметился Маврик Бурк. У гостей забили Джош Доан, Боуэн Байрам и Тэйдж Томпсон (дубль).

«Баффало» одержал 10-ю победу кряду и занимает 8-е место в Восточной конференции с 46 очками после 39 игр. «Даллас» идет на втором месте в Западной конференции — у команды 57 очков после 40 игр и третье поражение подряд.

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 6:1

Главным героем встречи стал российский нападающий Валерий Ничушкин, оформивший хет-трик. Также забивали Нэйтан Маккиннон (дубль), Брок Нельсон

В сезоне-2025/26 30-летний россиянин в 31 матче набрал 26 (11+15) очков.

«Колорадо» одержал 9-ю победу подряд и с 67 очками после 39 игр лидирует на «Западе». «Сент-Луис» (38 очков после 41 игры) расположился на 13-м месте.

«Калгари» — «Филадельфия» — 5:1

У хозяев по два очка набрали Коннор Зари (1+1) и Мэтт Коронато (0+2). У гостей шайбу забросил Трэвис Конекны.

«Калгари» одержал третью победу подряд. «Флеймз» набрали 40 очков и занимают десятое место в Западной конференции.

«Филадельфия» с 47 очками расположилась на шестой строчке таблицы «Восток»

«Эдмонтон» — «Бостон» — 2:6

У гостей две шайбы и один голевой пас сделал Давид Пастрняк. Марат Хуснутдинов отметился ассистом. 23-летний российский форвард набрал 13 (5+8) очков в 35 матчах сезона-2025/26.

У хозяев по одной шайбе забросили Джек Рословик и Зак Хайман.

«Бостон» прервал серию из шести поражений. «Брюинз» набрали 44 очка и занимают 11-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» с 46 очками на четвертой строчке «Запада».