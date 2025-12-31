Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин сообщил, как проходит процесс восстановления форварда клуба Евгения Дадонова после травмы.

Евгений Дадонов globallookpress.com

«Он уже катается, я надеюсь, что скоро вернется в строй. По поводу прогнозов не могу сказать, пока он с командой не катается, поэтому я думаю, какое-то время еще ему потребуется для восстановления. Как я уже говорил, Евгений — опытный хоккеист, он может создать голевой момент, завершить его, здорово играет без шайбы. Поэтому таких игроков всегда не хватает в составе, и чем их больше, тем лучше», — приводит слова Брылина ТАСС.

36-летний игрок травмировал руку в первой игре этого сезона против «Каролины» (3:6). За «Нью-Джерси» Дадонов выступает с июля 2025 года.