Защитник «Авангарда» Максим Лажуа поделился мнением об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:4).

Максим Лажуа — защитник «Авангарда» globallookpress.com

«Я бы не сказал, что это худший матч "Авангарда" в сезоне. Просто мы боролись не на должном уровне, а они вышли, чтобы забирать матч.

Однозначно, все противники имеют в матчах с нами высокую мотивацию, потому что мы идём в лидерах, нам нужно со стартового вбрасывания играть лучше», — передает слова Лажуа Чемпионат.

«Авангард» располагается на 2-й позиции в таблице Востока с 55-ю очками в активе. В следующем матче омичи сыграют против «Сибири» 4-го января 2026-го года.