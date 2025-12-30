Матч в Омске сводит между собой команды с противоположной динамикой. «Авангард» находится на пике формы, стабильно побеждает и демонстрирует один из лучших балансов между атакой и обороной на Востоке. «Барыс», напротив, переживает спад, испытывая серьёзные трудности с реализацией и надёжностью в защите. На этом фоне хозяева выглядят фаворитами как по текущей форме, так и по качеству игры в равных составах

57' Ибрагимов после атаки на чужие ворота получил в нос от соперника. По этому поводу идёт совещание и видеопросмотр момента, по факту удаления Галимова.

56' Лажуа попал в створ, Бояркин фиксирует шайбу.

56' Пономарёв атаковал створ астанчан, но Бояркин на месте.

55' Веккьоне в створ попал, но Серебряков отбил шайбу.

54' Уолш ответил броском мимо створа.

54' Котляревский щёлкнул, но мимо.

53' Блажиевский и Чистяков бросали, но заблокировали их защитники.

52' Гооооол!!! 2:3. Марсель Ибрагимов отличился.

51' Чеккони заблокировал бросок Омирбекова.

50' Морелли бросил в створ, но Серебряков надёжен и фиксирует шайбу в ловушке.

49' Пономарёв опасно атаковал ворота Бояркина, но переиграть вратаря не смог.

47' Смотрели видео арбитры, думали кого удалить, но оказалось, что некого.

47' Шайхмедденов блокировал бросок Волкова.

47' Морелли опасно атаковал ворота Серебрякова, но тот был надёжен.

45' Потуральски бросал с острого угла, но Бояркин надёжен, зафиксировал шайбу.

44' Логвин в створ бросил, но Серебряков зафиксировал шайбу!!!

43' Бреус бросал мимо створа из опасной позиции.

42' Кайыржан довольно опасно бросал, но Серебряков парировал выстрел.

42' В равных составах команды.

41' Котляревский бросал, но Бояркин отбил шайбу.

41' Третий период начался. Вбрасывание выиграли гости, а они в большинстве.

40' Период под номером два окончен.

40' Томпсон и Уолш бросали в створ, но Серебряков тащит.

40' Минута до конца периода.

39' Удаление у «Авангарда». Эндрю Потуральски наказан за подножку.

38' Волков блокировал бросок Шайхмедденова Ансара.

38' Окулов на острие, вроде не плохо бросил, но Бояркин на месте.

37' Лажуа в створ щёлкнул, но вновь бояркин на чеку.

37' Игумнов бросился добивать гостей, но переиграть Бояркина не смог.

36' Гоооол!!! 1:3. Панюков забросил шайбу

35' Котляревский бросал в створ, но Бояркин зафиксировал шайбу.

34' Панюков и Томпсон бросали, но Серебряков в порядке.

33' Блажиевский бросил в створ, но Бояркин надёжен.

32' Чеккони в створ щёлкнул, но по позиции Бояркина.

32' Маккошен заблокировал бросок Ибрагимова.

31' Якупов в створ бросил, но Бояркин зафиксировал шайбу.

30' Бреус заблокировал бросок Волкова.

29' Котляревский от левого борта сместился в центр, обыграл защитника и бросил в створ, но прямо в Бояркина.

28' Данияр бросил мимо створа.

28' Кайыржан попал в створ, но по позиции Серебрякова.

27' Гоооооол!! 1:2. Окулов сделал передачу от левого борта в сторону ворот, Бояркин вроде бы отбил снаряд, но первым на отскоке оказался Василий Пономарёв и бросил над плечом вратаря «Барыса».

27' Ибрагимов от синей линии набросил на пятак, но Бояркин оказался первым на шайбе.

26' Котляревский заблокировал бросок Бреуса.

25' Котляревский бросал из средней зоны, но Бояркин надёжен и фиксирует шайбу в ловушке.

24' Гооооол!!! 0:2. Вот это да. Первая шайба «Барыса» в меньшинстве в сезоне. Хороший прессинг продемонстрировали гости и хозяева не устояли, Войнов потерял шайбу, её подхватил Алихан Асетов и спокойно переиграл Серебрякова.

23' Кайыржан Динмухамед удалён за блокировку. Хозяева де минуты в большинстве проведут

22' Чеккони вернулся на скамейку запасный, видимо нормально всё с ним.

22' Рашевский заблокировал бросок Бекетаева.

21' Чеккони получил шайбой по лицу и отправился в раздевалку для оказания помощи.

21' Второй период начался. Вбрасывание выиграли хозяева.

20' Первый период окончен. Довольно равная игра, но астанчане более ответственно подошли к реализации своих моментов, в итоге они ведут 1:0.

20' Пошла последняя минута первого периода.

18' Уолш убрал Блажиевского и бросил, но в створ не попал.

17' В равных составах команды.

17' Лажуа из убойной позиции бросал, но вновь кипер «Барыса» на месте.

16' Тут же Потуральски щёлкнул сразу после вбрасывания, но вновь Бояркин на месте.

16' Маклауд вышел на убойную позицию, но слишком с близкого расстояния бросал, попал в корпус Бояркина и тот её зафиксировал.

16' У «Барыса» удаление за выброс шайбы. Штраф отбывать будет Джейк Масси.

15' Ибрагимов в створ бросал, но Бояркин на месте.

14' В течении одной минуты бросали гости в створ Серебрякова, но кипер омичей не сплоховал и со всем справился.

13' Гоооооол!!!! 0:1. Морелли набрасывал шайбу в центр зоны соперника, но её перехватил Костин, однако, Всеволод Логвин подбил клюшку соперника, отобрал шайбу, и переиграл Серебрякова.

12' Бложиевский опасно бросал, но надёжно сыграл Бояркин и зафиксировал шайбу в ловушке.

11' Ничего опасного так и не сделали в большинстве гости. В равных составах команды.

10' Хозяева как будто не почувствовали численное меньшинство и продолжают активно атаковать.

09' Удаление у «Авангарда». Эндрю Потуральски оштрафован за подножку.

09' И снова Чистяков на острие, на этот раз попал в створ, но надёжно сыграл Бояркин.

08' Чистяков из убойной позиции бросил мимо.

07' Опаснейший момент у ворот омичей. Уиллман бросал в створ, Серебряков отразил шайбу, на отскоке была суета, но не дали защитники «Авангарда» гостям завершить комбинацию.

07' «Барыс» в большинстве.

06' Уравнивают составы судьи, за подобное нарушение удалён у хозяев Дмитрий Рашевский.

05' Маклауд и Чистяков бросали в створ гостей, но надёжно сыграл Бояркин.

05' Сейчас должна ситуация поменяться. Удаление у гостей за нарушение численного состава. Омичи лучшие в большинстве. Отбывать штраф будет Динмухамед Кайыржан.

04' Омичи продолжают довольно пассивно играть в атаке.

03' Без ворот пока игра.

02' Омичи пока без бросков в створ.

01' Уиллман бросил в створ, но по позиции Серебрякова, который зафиксировал шайбу в ловушке.

01' Первый бросок в створ от Асетова, размялся вратарь хозяев Серябряков.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли гости.

До матча

16:30 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

16:27 Команды появились на льду. Матч скоро начнётся!

16:20 Основные вратари: Никита Серебряков и Никита Бояркин.

16:15 Главный судья: Евгений Ромасько (Тверь, Россия); Главный судья: Сергей Юдаков (Москва, Россия); Линейный: Валентин Зайцев (Москва, Россия); Линейный: Егор Седов (Россия).

16:10 Игра пройдёт на льду «Джи-Драйв-Арены» (Омск, Россия), вместимостью 12011 зрителей.

Стартовые составы команд

Авангард: Андрей Мишуров, Никита Серебряков, Вячеслав Войнов, Марсель Ибрагимов, Джозеф Чеккони, Максим Лажуа, Семён Чистяков, Артём Блажиевский, Майкл Маклауд, Иван Игумнов, Константин Окулов, Эндрю Потуральски, Клим Костин, Михаил Котляревский, Наиль Якупов, Игорь Мартынов, Николай Прохоркин, Александр Волков, Василий Пономарёв, Дмитрий Рашевский.

Барыс: Никита Бояркин, Андрей Шутов, Джейк Масси, Иэн Маккошен, Бейбарыс Оразов, Дмитрий Бреус, Райли Уолш, Самат Данияр, Адиль Бекетаев, Тайс Томпсон, Макс Уиллман, Мэйсон Морелли, Всеволод Логвин, Динмухамед Кайыржан, Алихан Омирбеков, Кирилл Панюков, Эмиль Галимов, Ансар Шайхмедденов, Кирилл Савицкий, Майк Веккионе, Алихан Асетов.

Авангард

Омский клуб подходит к матчу в статусе одного из самых стабильных коллективов Восточной конференции. После 38 сыгранных матчей «Авангард» занимает второе место, уступая лидирующему «Металлургу» пять очков и имея комфортный задел перед конкурентами вне зоны плей-офф. Концовка года для команды Ги Буше складывается максимально уверенно: в десяти предыдущих встречах «ястребы» одержали восемь побед, а текущая победная серия достигла пяти матчей, в которых команда не потеряла ни одного очка. В статистическом плане «Авангард» выглядит одним из самых сбалансированных клубов конференции. Омичи входят в число самых результативных команд Востока и одновременно обладают лучшей обороной — разница шайб 131:95. Даже в матчах с прямыми конкурентами «ястребы» демонстрируют умение играть прагматично: победы 3:0 над «Нефтехимиком» и «Локомотивом», а также успехи в овертайме и по буллитам против «Металлурга» и «Нефтехимика» подтверждают высокий уровень дисциплины и концентрации.

Барыс

Сезон для астанчан складывается гораздо сложнее. «Барыс» располагается на девятой строчке Восточной конференции и находится вблизи зоны плей-офф, однако ситуация осложняется тем, что основные конкуренты имеют матчи в запасе. Декабрь получился для команды крайне неоднозначным. С одной стороны — сенсационные выездные победы над «Автомобилистом» (4:1) и московским «Динамо» (4:2), которые позволили временно улучшить турнирное положение. С другой — затяжной спад, выразившийся в четырёх подряд домашних поражениях с общей разницей шайб 3:15. Ключевые проблемы «Барыса» связаны с атакой и обороной. Команда создаёт моменты, но катастрофически плохо их реализует: процент реализации бросков составляет всего 7,62%, что входит в тройку худших показателей в лиге. За последние четыре матча астанчане забросили лишь три шайбы, уступив «Сочи» (1:5), «Трактору» (0:2), «Автомобилисту» (1:4) и «Амуру» (1:4), несмотря на преимущество по броскам почти в полтора раза в ряде встреч.

Личные встречи

Соперники уже трижды встречались в текущем регулярном чемпионате. Первая игра осталась за «Барысом», который нанёс «Авангарду» самое крупное поражение сезона — 6:2. Однако в двух следующих матчах сильнее были омичи: дома «ястребы» выиграли 4:3, а в Астане уверенно взяли верх со счётом 5:2. Всего в рамках КХЛ команды провели 78 очных встреч, в которых «Авангард» одержал 52 победы против 26 у «Барыса», что подчёркивает историческое преимущество омичей в этом противостоянии.

