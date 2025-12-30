В рамках молодежного чемпионата мира по хоккею — 2026 состоялся матч между сборными Канады и Дании. Канадская команда одержала уверенную победу над соперником со счетом 9:1.

Фрагмент матча Канада — Дания globallookpress.com

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились несколько игроков. Гэвин Маккенна оформил хет-трик, Портер Мартон забил два гола, а Брэйден Кутс, Зейн Парек, Майкл Миса и Кашон Эйтчесон забросили по одной шайбе каждый. Единственный гол датчан на счету Мадса Клюве.

Благодаря этой победе канадцы набрали восемь очков в трех матчах, заняв первое место в группе B. Дания, не сумев забить ни одной шайбы в трёх встречах, оказалась на последней, пятой строчке турнирной таблицы с нулем очков.

В предыдущем матче сборная Канады уступила молодёжной команде Латвии, но смогла отыграться в овертайме и победить со счетом 2:1.