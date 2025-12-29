Защитник клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Дмитрий Куликов полностью восстановится после травмы не раньше середины марта.

Дмитрий Куликов globallookpress.com

«Как всегда, важно помнить, что сроки восстановления всегда условны. Это окно реабилитации установлено не просто так. Кто-то возвращается раньше, а кому-то нужно куда больше времени. Это не значит, что игроки что-то делали не так. Просто организм у всех разный», — приводит пресс-служба «Пантерз» слова главного тренера Пола Мориса.

35-летний защитник не играет с октября 2025 года, когда получил травму в матче с «Филадельфией» (2:1) и перенес операцию. Сейчас он в списке травмированных на неопределенный срок.