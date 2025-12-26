Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение своей команды от «Авангарда» (1:2 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Андрей Разин globallookpress.com

«Хорошая игра. Хоть и мало голов, но достаточно голевых моментов. Хорошо вратари сыграли. Ничья — закономерный итог. Но по буллитам решилось не в нашу пользу. Это праздник для омских болельщиков, а у нас всё впереди.

Почему не удалось реализовать большинство? Серебряков хорошо сыграл, как и у нас Сашка Смолин. Но не забили даже в пустые ворота. Что ж, бывает такое.

Специально ли начали матч агрессивно? Вы только за "Авангардом" следите? Мы тоже всегда начинаем агрессивно. Стараемся играть в давление. В последнем матче против "Авангарда" мы бросили 60 раз в створ. Разве мы не агрессивно играли?

Держал ли в голове, что Смолину удаются матчи против "Авангарда"? У нас всегда есть диалог с тренером по вратарям. Выбор пал сегодня на Смолина. Но это связано не только с тем, что он удачно играет или не удачно. Здесь всё решает хоккей», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

«Металлург» набрал 60 очков и занимает первое место в Восточной конференции.