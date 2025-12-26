Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение своей команды от «Авангарда» (1:2 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Андрей Разин
Андрей Разин globallookpress.com

«Хорошая игра.  Хоть и мало голов, но достаточно голевых моментов.  Хорошо вратари сыграли.  Ничья — закономерный итог.  Но по буллитам решилось не в нашу пользу.  Это праздник для омских болельщиков, а у нас всё впереди.

Почему не удалось реализовать большинство?  Серебряков хорошо сыграл, как и у нас Сашка Смолин.  Но не забили даже в пустые ворота.  Что ж, бывает такое.

Специально ли начали матч агрессивно?  Вы только за "Авангардом" следите?  Мы тоже всегда начинаем агрессивно.  Стараемся играть в давление.  В последнем матче против "Авангарда" мы бросили 60 раз в створ.  Разве мы не агрессивно играли?

Держал ли в голове, что Смолину удаются матчи против "Авангарда"?  У нас всегда есть диалог с тренером по вратарям.  Выбор пал сегодня на Смолина.  Но это связано не только с тем, что он удачно играет или не удачно.  Здесь всё решает хоккей», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

«Металлург» набрал 60 очков и занимает первое место в Восточной конференции.