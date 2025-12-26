Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Ларионов globallookpress.com

«Поздравляю болельщиков минского "Динамо" с наступающим Новым годом. А болельщиков СКА, команду и ребят поздравляю с победой. Наперед говоря, поздравляю с 1000‑м матчем в КХЛ своего земляка Дмитрия Квартальнова — это будет в воскресенье, а у него сегодня 999 матчей. Это большой путь тренера. Он неровный, сложный, интересный, нервный. Но человек отработал 1000 матчей в КХЛ, и это огромное достижение. Желаю удачи Квартальнову и, конечно же, побед.

Акцентировали ли внимание на том, что "Динамо" выдает сильный старт? Конечно, мы готовились к этой игре. Понимали, что соперник играет очень сильно дома. У них дома 17 побед при лишь трех поражениях. Это солидный результат, и понятно почему — хорошая команда и хорошие болельщики. Ты не можешь плохо играть при такой аудитории.

Мне было приятно видеть, что наши ребята делали необходимые вещи — контроль шайбы, умение успокоить 15‑тысячник, чтобы не дать этой волне прокатиться с самого начала. Чтобы избежать нервозности, и в этом смысле парни проявили хладнокровие. Вратарь наш сыграл блестяще. Игра была с нашей стороны солидной. Всегда можно лучше, но она была близка к нашему лучшему стандарту», — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».

СКА с 45 очками занимает 6-е место в Западной конференции.