Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан подвел итог матча против «Нефтехимика» (3:4 ОТ).

Жерар Галлан
Жерар Галлан globallookpress.com

«В первой части игры было очень много удалений у обеих команд.  И они были скорее из‑за нехватки дисциплины.  Но у нас был на один шанс больше поиграть в большинстве, и мы смогли этим воспользоваться.  В третьем периоде сыграли очень хорошо.  Уступали 1:3, забили два гола.  Но мы проиграли этот важный матч, что очень расстраивает.

Я думаю, защита сегодня была не так плоха.  Были несколько ошибок в зоне защиты.  Где‑то соперник забирал шайбу и убегал к нашим воротам.  Но в целом существенных проблем в обороне у нас нет.  В овертайме подвела ошибка, когда мы делали смену.  Это и привело к поражению.  Но больших вопросов не вижу», — приводит слова Галлана «Матч ТВ».

«Нефтехимик» с 41 очками теперь занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Шанхайские Драконы» (39) — девятые в Западной конференции.