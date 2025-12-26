Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан подвел итог матча против «Нефтехимика» (3:4 ОТ).

Жерар Галлан globallookpress.com

«В первой части игры было очень много удалений у обеих команд. И они были скорее из‑за нехватки дисциплины. Но у нас был на один шанс больше поиграть в большинстве, и мы смогли этим воспользоваться. В третьем периоде сыграли очень хорошо. Уступали 1:3, забили два гола. Но мы проиграли этот важный матч, что очень расстраивает.

Я думаю, защита сегодня была не так плоха. Были несколько ошибок в зоне защиты. Где‑то соперник забирал шайбу и убегал к нашим воротам. Но в целом существенных проблем в обороне у нас нет. В овертайме подвела ошибка, когда мы делали смену. Это и привело к поражению. Но больших вопросов не вижу», — приводит слова Галлана «Матч ТВ».

«Нефтехимик» с 41 очками теперь занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Шанхайские Драконы» (39) — девятые в Западной конференции.