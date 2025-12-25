Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды над «Барысом» (4:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Николай Заварухин
Николай Заварухин globallookpress.com

«До этого мы проиграли сопернику две встречи.  Настраивали ребят на победу, на тяжелый матч.  Знаем, что "Барыс" — быстрая команда.  Многое не удавалось, особенно в первом периоде.  Наш вратарь отыграл здорово, спасал нас в тяжелые моменты.  Из плюсов — реализация в атаке.  Мы забили свои голы, еще у Мэйсека была пара хороших моментов.

Но в целом матч получился тяжелым.  Инициативой больше владели хозяева.  А мы контратаковали и оборонялись, давали много шансов сопернику.  Но здорово, что довели игру до победы.

Игра команды в последних матчах?  Прежде всего это реализация моментов — что в Новосибирске это было, что сейчас.  Сыграли самоотверженно, много блокированных бросков», — приводит слова Заварухина «Матч ТВ».

«Автомобилист» с 47 очками занимает 4-е место в Восточной конференции.