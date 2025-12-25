Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды над «Барысом» (4:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Николай Заварухин globallookpress.com

«До этого мы проиграли сопернику две встречи. Настраивали ребят на победу, на тяжелый матч. Знаем, что "Барыс" — быстрая команда. Многое не удавалось, особенно в первом периоде. Наш вратарь отыграл здорово, спасал нас в тяжелые моменты. Из плюсов — реализация в атаке. Мы забили свои голы, еще у Мэйсека была пара хороших моментов.

Но в целом матч получился тяжелым. Инициативой больше владели хозяева. А мы контратаковали и оборонялись, давали много шансов сопернику. Но здорово, что довели игру до победы.

Игра команды в последних матчах? Прежде всего это реализация моментов — что в Новосибирске это было, что сейчас. Сыграли самоотверженно, много блокированных бросков», — приводит слова Заварухина «Матч ТВ».

«Автомобилист» с 47 очками занимает 4-е место в Восточной конференции.