Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение своей команды от «Автомобилиста» (1:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Михаил Кравец globallookpress.com

«Хотелось бы, чтобы наши болельщики и все, кто ходит на хоккей, поддержали команду. Потому что как‑то быстро мы "переобуваемся". Еще только многие хоккеисты учатся играть в хоккей. Ребята выкладываются, стараются. Да, не всегда получаются матчи, удается побеждать. Но подлецов и безразличных людей в команде нет. Хотелось бы, чтобы в любой ситуации наши болельщики нас поддерживали и приходили на игру. Это важно для команды. Необходимо бороться вместе за победу — и эмоциями, и всем остальным. Это помогает.

По матчу — сложно сказать, что мы плохо играли. То же самое, что и в прошлом матче. По количеству голевых моментов опять у нас преимущество. Незабитый буллит, много хороших моментов в большинстве. Но шайбу мы все‑таки опять не забросили. Допустили несколько ошибок, и соперник тут же их реализовал.

Нужно учиться забивать. Хотя там и три штанги, и прочее. Не пошла шайба. Но в целом мы опять не заслужили того, чтобы проиграть с таким счетом.

Выход один — всем вместе готовиться дальше к матчу с "Амуром". Надо побеждать, чтобы опять вернуться в восьмерку», — цитирует слова Кравца «Матч ТВ».

«Барыс» с 34 очками опустился на девятое место в Восточной конференции.