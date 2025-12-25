Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение своей команды от «Автомобилиста» (1:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Михаил Кравец
Михаил Кравец globallookpress.com

«Хотелось бы, чтобы наши болельщики и все, кто ходит на хоккей, поддержали команду.  Потому что как‑то быстро мы "переобуваемся".  Еще только многие хоккеисты учатся играть в хоккей.  Ребята выкладываются, стараются.  Да, не всегда получаются матчи, удается побеждать.  Но подлецов и безразличных людей в команде нет.  Хотелось бы, чтобы в любой ситуации наши болельщики нас поддерживали и приходили на игру.  Это важно для команды.  Необходимо бороться вместе за победу — и эмоциями, и всем остальным.  Это помогает.

По матчу — сложно сказать, что мы плохо играли.  То же самое, что и в прошлом матче.  По количеству голевых моментов опять у нас преимущество.  Незабитый буллит, много хороших моментов в большинстве.  Но шайбу мы все‑таки опять не забросили.  Допустили несколько ошибок, и соперник тут же их реализовал.

Нужно учиться забивать.  Хотя там и три штанги, и прочее.  Не пошла шайба.  Но в целом мы опять не заслужили того, чтобы проиграть с таким счетом.

Выход один — всем вместе готовиться дальше к матчу с "Амуром".  Надо побеждать, чтобы опять вернуться в восьмерку», — цитирует слова Кравца «Матч ТВ».

«Барыс» с 34 очками опустился на девятое место в Восточной конференции.