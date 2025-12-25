Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов забил гол и отдал результативную передачу в последнем матче против «Бостон Брюинз» (6:2). Нападающий набрал 30 очков в текущем сезоне, забросив девять шайб и сделав 21 ассист за 37 игр.

Иван Демидов globallookpress.com

Демидов стал лучшим новичком «Монреаля» с 1991 года, когда Жилбер Дионн набрал 30 очков за 33 матча в сезоне 1991/1992. До этого Иван вышел на первое место среди новичков НХЛ по количеству очков, опередив Беккетта Сеннека, который набрал 28 очков.

«Монреаль» находится на четвертом месте в Восточной конференции, имея 45 очков после 37 игр.