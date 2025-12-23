На сайте КХЛ появилась информация о том, что защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков получил травму и был внесен в список травмированных игроков.

Дмитрий Саморуков globallookpress.com

В текущем сезоне 26-летний Саморуков принял участие в 30 матчах, в которых заработал шесть очков (2 шайбы и 4 передачи). Последняя его игра состоялась 21 декабря против московского «Динамо», где армейцы проиграли в серии буллитов со счетом 0:1.

ЦСКА, набрав 41 очко, занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет сегодня, 23 декабря, на выезде против «Северстали» из Череповца.