Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал победу своей команды над «Барысом» (5:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Долго мы сюда добирались. Уже играли с "Барысом", знали, что соперник всегда играет агрессивно, имеет хорошее большинство. Их последние результаты заслуживают уважения, потому ребят серьезно настраивали. Хорошо реализовали свои моменты сегодня.

Если говорить глобально, пауза из игрового ритма нас выбила, мы робко действовали с Магнитогорском. Турне по Дальнему Востоку и Сибири показало, что ребята поймали вектор, к которому мы стремимся. Может, пауза выбила нас. После поражения 1:6 от "Магнитки" уверенность теряется, но мы много общались с ребятами. Во многом результат зависит от того, веришь ли ты в голове в победу или нет», — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».

«Сочи» с 25 очками занимает 11-е место в Западной конференции.