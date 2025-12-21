«Детройт» одержал победу над «Вашингтоном» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Лукас Рэймонд — нападающий «Детройта» globallookpress.com

В основное время матча команды обменялись голами. У «Детройта» отличились Лукас Рэймонд на 28-й минуте и Джон Леонард на 33-й минуте.

В составе «Вашингтона» дублем отметился Этен Фрэнк, отличившись на 14-й и 50-й минутах.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Детройт». Победный бросок на счету Морица Зайдера на 65-й минуте.

После этого матча 2-е место в таблице Востока с 45-ю очками в активе. «Вашингтон» — на 3-й позиции (43).