Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение своей команды от «Адмирала» (2:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

ХК «Сибирь»
ХК «Сибирь» globallookpress.com

«Предельно всё понятно.  Следствие игры — ненужные удаления, лидера команды спровоцировали, он получил три подряд удаления.  Мы не заработали удаления, к сожалению.  Первая шайба расслабила нас, надо будет покопаться.  Упустили движение, много проигрывали стыков, борьбы.  В третьем периоде побежали активно, где‑то начали выигрывать борьбу.  Как итог — проиграли по броскам, проиграли стыки.  Вшестером надо элементарно бросать по воротам, а мы ни одного броска не нанесли.

Как успокоить Бека, чтобы не было таких эмоций?  В прошлом сезоне у него тоже были такие проблемы, надо будет индивидуально разговаривать.  Он всё понимает, я понимаю его как спортсмен.  Будем с ним лечить эти вещи», — передает слова Люзенкова «Матч ТВ».

«Сибирь» с 28 очками занимает 11-е место в Восточной конференции.