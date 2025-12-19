Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение своей команды от «Адмирала» (2:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Предельно всё понятно. Следствие игры — ненужные удаления, лидера команды спровоцировали, он получил три подряд удаления. Мы не заработали удаления, к сожалению. Первая шайба расслабила нас, надо будет покопаться. Упустили движение, много проигрывали стыков, борьбы. В третьем периоде побежали активно, где‑то начали выигрывать борьбу. Как итог — проиграли по броскам, проиграли стыки. Вшестером надо элементарно бросать по воротам, а мы ни одного броска не нанесли.

Как успокоить Бека, чтобы не было таких эмоций? В прошлом сезоне у него тоже были такие проблемы, надо будет индивидуально разговаривать. Он всё понимает, я понимаю его как спортсмен. Будем с ним лечить эти вещи», — передает слова Люзенкова «Матч ТВ».

«Сибирь» с 28 очками занимает 11-е место в Восточной конференции.